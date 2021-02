Le vicende dell'Inter condizionano la squadra? Stellini: "Siamo concentrati sul campo"

Cristian Stellini, vice-allenatore dell'Inter questa sera in panchina a causa della squalifica di Conte, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria in casa della Fiorentina: "Non vogliamo mettere pressioni a nessuno ma pensare solo al nostro cammino. Dopo la partita di tre giorni fa non era semplice venire in trasferta a Firenze, ora che i punti pesano le partite sono difficili. Siamo soddisfatti per le palle gol create, i nostri attaccanti hanno lavorato bene in coppia, riuscendo a servire parecchie palle gol per gli inserimenti dei compagni. Quello che c'aspettavamo. I nostri giocatori sono molto generosi e a volte perdono il controllo, oggi invece ordinati e precisi: non era semplice, faccio i complimenti alla squadra".

Lavorate per aumentare la pericolosità a sinistra?

"Siamo contenti di quanto facciamo sulla sinistra, la squadra deve lavorare insieme. A volte meglio altre peggio, ma lavoriamo su ogni opzione per creare pericoli agli avversari".

Quanto è difficile gestire Conte in tribuna?

"Eh, è normale che sia difficile vivere da fuori la partita col carisma che ha il nostro allenatore. I suoi consigli e il suo aiuto li prendiamo di buon grado, e non è per nulla difficile, anzi, è la nostra guida".

Le vicende extra-calcio vi indeboliscono o fortificano?

"Siamo molto concentrati sul campo, sul gioco e sul lavoro. Abbiamo tanta strada, partite e difficoltà davanti, oltre a due competizioni. Siamo attenti sul calcio giocato".

Quanto manca a Perisic per diventare esterno a tutta fascia?

"Si adatta con sacrificio, perché prima era protagonista dalla metà campo in su, mentre oggi anche in giù. È prezioso perché ha fisicità e copre bene la fascia, siamo convinti e soddisfatti di quello che sta facendo".

In Barella c'è qualcosa del Conte calciatore?

"Glielo auguro. Sta crescendo, lui come Lautaro e tanti altri ragazzi giovani. Il prossimo step è qualche gol in più".

Si è rivisto Gagliardini.

"Usiamo i centrocampisti che abbiamo. Deve adattarsi nel trovare continuità ma gli faccio i complimenti perché ha dato un contributo importante, dal suo ingresso la fascia sinistra è diventata molto pericolosa".