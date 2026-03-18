Leao e Pulisic insieme non funzionano. Però intanto ieri hanno deciso di riprovarci

Non serviva certamente la brutta prestazione di Roma per capire che la coppia Leao-Pulisic non funziona. Un po’ per natura, un po’ per caratteristiche tecnico-tattiche, i due non hanno mai trovato una reale e vera collocazione positiva in campo. Rafa non è una prima punta, e Pulisic, che non segna da dicembre, non sembra essere il compagno ideale per il portoghese. Cosa si potrà fare quindi per migliorare questa delicata situazione?

Prestazioni

Nelle ultime quattro partite giocate insieme, Pulisic e Leao non hanno mai realmente inciso. Nessun gol, nessuna azione, zero assist reciproci. Non diciamo che il rapporto tra i due sia scarso, perché non è così, ma sicuramente in campo c’è più di qualcosa che non va. Pulisic si porta strascichi di problemi fisici e poca fiducia e lucidità in zona gol. Il problema di Leao sembra essere più evidente, pubalgia a parte. Il portoghese è andato in rete solo due volte nelle ultime dieci presenze e soprattutto non si è mai realmente calato nel ruolo da 9. E non ha mai trovato quindi l'intesa con Pulisic. Un cambio modulo la soluzione più ideale? Si, ma questo Leao come potrà mai tornare ad essere il cavallo di razza sulla fascia? Visti i problemi fisici nello scatto e nell’accelerazione? Stessa cosa per Pulisic, ormai spaesato in campo da tempo.

Stretta

Primo allenamento oggi per il Milan dopo il ko contro la Lazio. Ad inizio seduta, sessione video per rivedere i difetti di domenica sera, comprese le azioni con protagonisti in negativo Leao-Pulisic. Tra i due stretta di mano per mettere fine alle discussioni. Il messaggio di Allegri alla squadra è stato proprio questo: mettersi alle spalle le negatività di domenica per ripartire già con il Torino