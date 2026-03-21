Leao gioca? Leao non gioca? Alla fine ha deciso l'adduttore. La formazione del Milan

Dopo la sconfitta contro la Lazio e la vittoria del Napoli di ieri sera contro il Cagliari, il Milan deve assolutamente tornare alla vittoria per riportarsi al secondo posto e per presentarsi allo scontro diretto al "Maradona" con il vantaggio della classifica; all'Inter, in questo momento a +8 e impegnata domani a Firenze, ci si penserà, forse, solo e soltanto con i sogni al triplice fischio di Milan-Torino

Le parole di Allegri

Massimiliano Allegri ha avvertito i suoi nella conferenza della vigilia: "Il calcio è meraviglioso per questo, tutti pensavano che l'Inter avesse perso 2 punti e invece. Loro hanno il destino nelle loro mani per lo scudetto, noi ce l'abbiamo per la Champions. Dobbiamo concentrarci partita dopo partita. Poi quando la matematica dirà che lo scudetto l'ha vinto l'Inter e che il Milan è dentro la Champions allora lo scudetto non lo potremo più vincere e che non potremo uscire dalla Champions".

La probabile formazione del Milan

Leao è out per un problema all'adduttore. Al suo posto ci sarà Fullkrug dal primo minuto accanto a Christian Pulisic. Si rivedranno da titolari anche Adrien Rabiot, accanto a Modric e Fofana, e Davide Bartesaghi a sinistra che farà nuovamente accomodare a bordocampo Estupinan. Sull'altra corsia conferme per Saelemaekers. Per la retroguardia non c'è molto margine di manovra: davanti a Maignan troveranno spazio Tomori, De Winter e Pavlovic.