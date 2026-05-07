Leao-Milan, ultime tre partite e poi addio. Con cifre ben lontane da quanto auspicato

Rafa Leao sempre più lontano dal Milan. La stagione con Massimiliano Allegri non sta andando come sperato, il numero 10 portoghese era partito anche bene nel suo insolito ruolo di punta, ma non segna dal 1° marzo. E, cosa anche peggiore, fatica anche a incidere.

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sulla situazione del giocatore, il cui rapporto in rossonero sembra arrivato al capolinea. Non è più al sicuro il suo status da titolare da qui a fine campionato, dove il Diavolo si gioca la stagione.

A fine torneo poi sarà addio, tuttavia in una stagione come questa, dove Leao non è arrivato (ancora) in doppia cifra in campionato, è impossibile arrivare alla clausola rescissoria di 170 milioni, ma è anche altamente improbabile solo avvicinarsi. Dall'altro lato, con un contratto in essere fino al 2028, il Milan ha ancora la possibilità di incassare una buona cifra (magari 50-60 milioni) senza farsi prendere per la gola.