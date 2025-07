Ufficiale Lecce, Bleve resta alla Carrarese, ma stavolta a titolo definitivo: i dettagli

Il Lecce lascia partire il portiere Marco Bleve, che torna alla Carrarese, stavolta a titolo definitivo. Classe '95, il portiere di San Cesario di Lecce lascia dunque il club nel quale è cresciuto dopo aver girato in questi anni per vari prestiti: dal Martina Franca alla Ternana, fino al Catanzaro e poi appunto alla Carrarese nelle ultime due annate.

Dove tornerà per affrontare un'altra annata in Serie B, non più in prestito ma da numero uno 'ufficiale' della squadra. I giallorossi si sono assicurati però una percentuale sulla futura rivendita.

Il comunicato del Lecce

Questo il comunicato del club giallorosso: "L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Bleve alla Carrarese Calcio".

La Carrarese ha poi fatto sapere dai propri canali social che ha firmato per due anni, fino al 30 giugno 2027.