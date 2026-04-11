Lecce-Bologna, i convocati di Italiano: assenti Skorupski, Lykogiannis, Dallinga e Ferguson
La trasferta al Via del Mare con un occhio già rivolto a Birmingham. Il Bologna di Vincenzo Italiano, dopo il ko al Dall'Ara contro l'Aston Villa, è pronto a tornare in campo per affrontare il Lecce, gara valida per la 32^ giornata del campionato italiano di Serie A in programma domani alle 18:00
Il tecnico dei rossoblù dovrà fare a meno degli infortunati Skorupski, Lykogiannis e Dallinga, oltre allo squalificato Ferguson. Questa dunque la lista dei 22 calciatori convocati:
Portieri - Pessina, Ravaglia, Franceschelli.
Difensori - Casale, De Silvestri, Heggem, Lucumì, Miranda, Joao Mario, Vitik, Zortea.
Centrocampisti - Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti - Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Odgaard, Orsolini, Rowe, Castaldo.
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