Ufficiale Lecce, Marlon Ubani si trasferisce in prestito alla Salernitana. I comunicati dei due club

Adesso è ufficiale, Marlon Ubani si trasferisce in prestito dal Lecce alla Salernitana. Questo il comunicato del club salentino: "L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marlon Ubani all’U.S. Salernitana".

Esterno di centrocampo classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Borussia Dortmund, nella passata stagione Ubani ha collezionato 21 presenze e una rete con la Primavera giallorossa.

Questo invece il comunicato della Salernitana: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Lecce per il trasferimento in granata del laterale destro classe 2005 Marlon Nnamdi Ubani. Il calciatore tedesco approda in granata a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026. Nato ad Essen, in Germania, Ubani è stato portato in Italia dal club salentino un anno fa. Con i giallorossi si è messo in evidenza nel campionato Primavera 1 totalizzando ben 42 partite ufficiali condite da 2 gol. Precedentemente è cresciuto nel settore giovanile del Borussia Dortmund".