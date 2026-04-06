Lecce, Ngom: "Emozionante stringere la mano a Messi, oggi cercheremo di vincere"
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Oumar Ngom, centrocampista del Lecce, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara casalinga contro l'Atalanta: "Emozionante stringere la mano a Messi dopo l'amichevole con l'Argentina, è il miglior giocatore al mondo. Cercheremo di vincere, oggi è molto importante per noi".
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