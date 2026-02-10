Lecce, Ngom: "Siamo una squadra molto solida. Mi auguro di fare bene e di tornare al gol"

Ospite negli studi di TeleRama, il centrocampista del Lecce Oumar Ngom ha commentato il momento della sua squadra partendo dal successo contro l'Udinese: "È stata una partita eccezionale, perché abbiamo vissuto un capovolgimento al 90′ e quando si vince così -ha chiosato il giocatore giallorosso- non si può che essere contenti. Abbiamo aperto noi le marcature, ma loro poi hanno spinto e hanno ottenuto il pareggio su rigore. Nella ripresa il nostro obiettivo era cambiare il risultato della partita".

Il calciatore mauritano ha poi posto l'accento sul gruppo a disposizione di mister Di Francesco: "Siamo una squadra molto solida e compatta. Quando perdiamo non lo facciamo mai con molti gol di scarto. La serie A è questa e per la salvezza possiamo giocarcela, la classifica è molto corta. Di Francesco è un ottimo allenatore. Sui miei compagni ho avuto buone sensazioni".

Per quanto riguarda il suo ruolo prosegue: "Sono bravo nel recupero palla, so adattarmi. Ho una buona propensione offensiva. Posso fare tutto quello che il tecnico mi chiede. Il mister nella gara di domenica? Ci ha dato dei consigli tattici e poi ci ha fatto i complimenti. Ma sapevamo che era una gara importante e avevamo delle buone sensazioni. Mi auguro di fare bene e di tornare al gol. Non segno da oltre nove mesi (sorride, ndr). Il Via del Mare e i tifosi ti danno delle sensazioni uniche e questo è molto bello".