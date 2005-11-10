Ufficiale Giana Erminio, ritorno a casa per Di Bitonto: firma fino al 2029

La Giana Erminio riporta a casa Christian Di Bitonto. Il difensore classe 2006 firma fino al 2029 dopo l'esperienza tra Lecco e Sant'Angelo.

La Giana Erminio ha ufficializzato il ritorno di Christian Di Bitonto, difensore centrale classe 2006 cresciuto nel settore giovanile biancazzurro. Il club di Gorgonzola ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il giocatore, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2029.

Per Di Bitonto si tratta di un ritorno a casa dopo il percorso di crescita intrapreso lontano dalla Giana negli ultimi anni.

Dal Lecco alla Serie D, ora il ritorno

Dopo aver lasciato la Giana nel 2022 per trasferirsi al Lecco, il difensore ha proseguito la propria formazione tra Under 17 e Primavera 3. Nella stagione 2024/25 ha contribuito alla promozione della formazione lariana in Primavera 2, collezionando 17 presenze e 2 gol, oltre a esordire in prima squadra e firmare il suo primo contratto da professionista.

Nell'ultima annata ha maturato ulteriore esperienza in Serie D con la maglia del Sant'Angelo, chiudendo la stagione con 33 presenze, 2 reti e 6 assist, numeri che hanno convinto la Giana a riportarlo a Gorgonzola.

Le prime parole

Di Bitonto ha spiegato così la scelta di tornare nel club che lo ha lanciato:

"Ho scelto di tornare alla Giana perché conosco l'ambiente e credo che sia un posto perfetto per chiunque abbia l'opportunità di giocare qui, e soprattutto per la fiducia che mi è stata data dal direttore e dalla società, che ringrazio molto".