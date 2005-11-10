Turris, arriva Konate dalla Cavese: il centrocampista si trasferisce in prestito
La Cavese ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo del centrocampista Amara Konate alla Turris. Il giocatore vestirà la maglia corallina nella prossima stagione, con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita.
L'operazione è stata annunciata attraverso un comunicato pubblicato dal club metelliano.
Il saluto della Cavese
Nel messaggio di commiato, la società ha voluto ringraziare Konate per il contributo offerto nelle ultime stagioni, ricordando il ruolo ricoperto nella scalata del club.
"Cavese 1919 rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo alla Turris 1944 le prestazioni sportive del centrocampista Amara Konate. Ad Amara, da sempre legato ai nostri colori per la fantastica cavalcata dalla Serie D alla Serie C, l’augurio di raggiungere i migliori traguardi professionali nel prosieguo della sua carriera."
Nuova tappa per il centrocampista
Per Konate si apre così una nuova esperienza con la Turris, dove proverà a mettere a disposizione dinamismo e qualità maturati con la maglia della Cavese, formazione con cui è stato protagonista della promozione dalla Serie D fino al consolidamento tra i professionisti.