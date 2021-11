Legia Varsavia-Napoli, le formazioni ufficiali: Demme e Petagna dal 1'. Torna Meret

vedi letture

Il Napoli cerca il sorpasso al Legia Varsavia nella quarta giornata di Europa League. I polacchi guidano infatti il gruppo C con sei punti, seguiti dagli azzurri e dal Leicester a quota quattro: con un successo, la capolista della Serie A farebbe un passo avanti verso la qualificazione al turno successivo. Calcio d'inizio alle 18,45.

Marek Gołębiewski, all'esordio europeo dopo la promozione dalla seconda squadra, schiera Luquinhas in attacco con Kastrati ed Emreli.

Luciano Spalletti, in piena emergenza, sceglie Petagna come riferimento offensivo. Si rivede Juan Jesus come terzino sinistro, a centrocampo spazio per Demme al fianco di Anguissa. Rifiata Politano, tra i pali torna Meret.

Ecco le formazioni ufficiali di Legia Varsavia-Napoli.

Legia Varsavia (3-4-3): Miszta; Johansson, Wieteska, Jedrzejczyk; Ribeiro, Josué, Slisz, Mladenovic; Kastrati, Emreli, Luquinhas. Allenatore: Marek Gołębiewski.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti.