Lerager saluta il Genoa e va al Copenhagen: "Emozionato, questo è un gran club europeo"

Lukas Lerager ha lasciato il Genoa ed è tornato in Danimarca per diventare un centrocampista del Copenaghen. "Sono felice che l'accordo si sia chiuso e di tornare qui. Ho giocato contro questa squadra con il Bordeaux -ha detto in sede di presentazione il mediano, che prenderà la 12, che per il club della capitale ha detto no al Torino- e so il suo valore. Non vedo l'ora di prender parte al progetto, è una squadra importante non solo in Danimarca e Scandinavia ma a livello internazionale. Sono all'estero da tanto tempo, tornare qui in patria è una vera emozione per me".