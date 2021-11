Lichtsteiner: "La mia Juventus faceva paura. Ma anche questa ha ottime potenzialità"

La Juventus di questo inizio di stagione non ha certamente entusiasmato, ma per Stephan Lichtsteiner i bianconeri hanno le giuste potenzialità per risalire. Questo il pensiero dello svizzero sulla nuova squadra di Allegri in confronto con quella dei suoi anni torinesi: "Non si possono fare confronti. Certo, noi facevamo paura: anche a noi stessi, ogni tanto. Ma pure questa squadra ha ottime potenzialità e non a caso i risultati sono stati migliori in Champions, dove c’è più attenzione ai dettagli perché se sbagli vai subito a casa".