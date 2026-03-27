Licina sulle orme di Yildiz: Spalletti in estate lo porterà in tournée. Tre ipotesi per il suo futuro

Nonostante abbia giocato appena sei gare con la Juventus Next Gen in questi primi mesi dell’anno, dopo l’arrivo a gennaio dal Bayern Monaco in cui era cresciuto, Adin Licina sta attirando l’attenzione del tecnico della prima squadra Luciano Spalletti che potrebbe ritrovarsi in casa un altro Kenan Yildiz, altro calciatore pescato nel vivaio dei bavaresi e che, dopo un passaggio nella seconda squadra bianconera, ora è una delle stelle della Juventus che gli ha anche affidato la prestigiosa maglia numero 10. Il classe 2007 tedesco in questa pausa si è messo in luce con la Germania Under 19 contro i pari età della Svezia con una giocata che ha inaugurato l’azione del gol di Otto Stange.

L’esperienza in Under 23

Proprio come capitò con Yildiz, anche se in questo caso il Bayern si è riservato un diritto di riacquisto, Licina si sta inserendo in maniera graduale nella Next Gen allenata da Massimo Brambilla che lo sta affiancando a Gunduz alle spalle delle prima punta nel suo 3-4-2-1. Dopo un paio di spezzoni per farlo ambientare alla nuova realtà e a un contesto più impegnativo rispetto ai campionati giovanili, il tecnico bianconero lo ha schierato da titolare nelle ultime tre gare – Vis Pesaro, Forlì e Gubbio – venendo ripagato da prestazioni di valore crescente e anche un assist. Licina si candida dunque a grande protagonista di questo finale dove proseguire nel suo percorso in vista di uno step ulteriore in futuro, magari già a partire dall’estate.

Spalletti osserva

Come riferisce Tuttosport infatti Luciano Spalletti avrebbe intenzione di osservare da vicino il fantasista tedesco la prossima estate e starebbe per questo pensando di aggregarlo alla prima squadra anche per la Tournée che si terrà fra Hong Kong e l’Australia a fine luglio prossimo (quando verosimilmente molti nazionali saranno ancora assenti causa Mondiali). Un’esperienza che farà capire sia a Licina sia allo staff tecnico e alla dirigenza quale percorso far fare al classe 2007: se proseguire ancora con la formazione Next Gen in Serie C, se mandarlo a fare uno step intermedio in Serie B oppure aggregarlo in pianta stabile in prima squadra. Molto dipenderà anche dalle risposte che il giovane calciatore darà in quelle settimane all’ex ct.