Ufficiale Lindstrom lascia di nuovo il Napoli e si trasferisce al Wolfsburg: la formula dell'affare

Dopo il prestito all'Everton, senza grande successo, Jesper Lindstrom lascia di nuovo il Napoli con la stessa formula. L'esterno offensivo danese, acquistato nel 2023 dall'Eintracht Francoforte per oltre 25 milioni di euro, non è mai riuscito a imporsi in Italia e per il Napoli era considerato un esubero, tanto da non convocarlo neanche per il ritiro attualmente in corso a Dimaro-Folgarida.

E così il sodalizio partenopeo si è messo alla ricerca, insieme all'entourage del giocatore, di una nuova sistemazione. Sistemazione trovata nel campionato che più di tutti l'ha esaltato: la Bundesliga. Lindstrom si trasferisce al Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. L'affare è ufficiale e viene annunciato dal Napoli con il seguente comunicato: "La SSC Napoli ufficializza la cessione di Jesper Lindstrom al VfL Wolfsburg con la formula del prestito oneroso con diritto di opzione. In bocca al lupo, Jesper!".

Nel suo periodo all'Eintracht, Lindström ha collezionato 57 presenze, realizzando 12 gol e 9 assist. Dopo l’esperienza non soddisfacente in Italia, il giocatore punta ora a rilanciarsi in un campionato che conosce bene, con il supporto dei suoi connazionali Joakim Maehle, Jonas Wind e Andreas Skov Olsen. "Voglio ritrovare me stesso, sono entusiasta di iniziare. Qui posso giocare il mio calcio offensivo, segnare e fare assist. Non vedo l'ora di dare il mio contributo", ha aggiunto.