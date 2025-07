Ufficiale Napoli, saluta Lindström: il danese si è accordato per un prestito al Wolfsburg

Nuova avventura per Jesper Lindström, che si trasferisce al Wolfsburg in prestito dal Napoli. Un rinforzo importante per i tedeschi, che fanno proprio un calciatore con già una buona esperienza in Bundesliga: "Jesper Lindström si unisce ai Lupi in prestito. Lindström trascorrerà la prossima stagione con il VfL Wolfsburg dopo che i Lupi hanno concordato un prestito annuale per il centrocampista danese con il club proprietario, l'SSC Napoli. Lindström ha trascorso la scorsa stagione in prestito all'Everton FC nella Premier League inglese, collezionando 30 presenze con i Toffees in tutte le competizioni. Il 25enne indosserà la maglia numero 19 per i biancoverdi.

57 presenze in Bundesliga

"Jesper ha esperienza di gioco in Bundesliga e a livello internazionale", ha dichiarato il direttore sportivo Sebastian Schindzielorz. "Stiamo ingaggiando un giocatore dinamico e molto versatile che può operare in quasi tutte le posizioni a centrocampo. Siamo lieti che sia già parte del nostro gruppo e che lavorerà con la squadra nel ritiro".

Lindström ha segnato 12 gol e fornito nove assist in 57 presenze in Bundesliga quando militava nell'Eintracht Francoforte. Ha anche registrato un gol e un assist in cinque partite di DFB Pokal (Coppa di Germania) e ha aiutato il club dell'Assia a vincere l'Europa League nel 2022.