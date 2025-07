Lindstrom lascia Napoli e torna in Bundesliga: "Voglio ritrovare me stesso e fare gol"

Il 25enne attaccante danese Jesper Lindstrom è ufficialmente un nuovo giocatore del Wolfsburg. Dopo una stagione difficile con il Napoli e una parentesi in prestito all'Everton, il talento offensivo torna in Bundesliga, questa volta per vestire la maglia dei Lupi: un trasferimento inizialmente in prestito per un anno, con una opzione di riscatto fissata a 12 milioni di euro.

Lindström, che ha già esperienza in Bundesliga con l'Eintracht Francoforte, ha dichiarato di essere felice di tornare nella massima divisione tedesca: "Mi è mancata la Bundesliga, mi è mancato segnare gol. Qui sento che ho l'opportunità di farlo di nuovo". Il danese ha anche parlato della differenza di stile tra la Bundesliga e gli altri campionati: "In Serie A e Premier League il gioco è più statico e tattico, mentre in Bundesliga si predilige il gioco dinamico, che è quello che mi piace".

Nel suo periodo all'Eintracht, Lindström ha collezionato 57 presenze, realizzando 12 gol e 9 assist. Dopo l’esperienza non soddisfacente in Italia, il giocatore punta ora a rilanciarsi in un campionato che conosce bene, con il supporto dei suoi connazionali Joakim Maehle, Jonas Wind e Andreas Skov Olsen. "Voglio ritrovare me stesso, sono entusiasta di iniziare. Qui posso giocare il mio calcio offensivo, segnare e fare assist. Non vedo l'ora di dare il mio contributo", ha aggiunto.