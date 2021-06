live Alaba: "Ci inginocchieremo: è un segnale chiaro. Aiuta a parlare di razzismo"

Ci siamo. Domani è tempo di Italia contro Austria e la prima conferenza stampa della giornata, direttamente da Wembley, Londra, è dell'Austria. Al fianco del ct Franco Foda c'è una delle nuove stelle di casa Real Madrid come David Alaba, capitano degli avversari azzurri agli ottavi di Euro 2020.

Sull'esperienza che porta in questa partita "E' una gara speciale, vogliamo fare bene".

Sull'inghinocchiarsi "Ovviamente il fatto di inginocchiarsi è un segnale chiaro. Lo faremo un'altra volta contro l'italia. Siamo tutti d'accordo e ripeto: questo è un segnale per attirare l'attenzione di tutti a questo argomento. Sicuramente si parla di più di razzismo ed è qualcosa di positivo".

Su Wembley "Qui ho vinto la Coppa, ho ottimi ricordi. Sarà una bella partita, in un bello stadio, la affronteremo nello stesso modo. Sarebbe stato bello potersi allenare qui: ricordo l'atmosfera, quello che c'era in città, era un grande evento quella finale Champions. Ma domani sarà speciale per noi: Arnautovic, come me, qui ha già giocato. E' un grande stadio e non vediamo l'ora di scendere in campo".

Sulla sua esperienza "Non serve che dica ai ragazzi come affrontare certe situazioni, alcuni mi chiedono consigli ma abbiamo giocatori che hanno giocato a questo livello da tempo. E' un grande livello ma non sono preoccupato per i ragazzi: abbiamo un ottimo spirito in gruppo, non vediamo l'ora di giocare. Sarà un sogno che si avvera: si gioca un ottavo contro l'Italia agli Europei, non sono preoccupato per i miei compagni: alcuni sono leader nei propri club e si sente, si percepisce".

Sul mancato trasferimento in Premier League "Avevo diverse possibilità ma il Real Madrid era al primo posto per quanto riguarda le scelte. E' per questo che ho scelto di andare a Madrid. Le motivazioni servono ai giocatori, possono mettersi in mostra e in vetrina, sono una spinta in più".

Sul possibile ritorno a Monaco "Andare ai quarti e giocare a Monaco di Baviera sarebbe un sogno. Non pensiamo a questa partita, ai quarti: siamo concentrati al 100% sulla gara di domani, ci siamo preparati solo per l'Italia".

