Ufficiale Casertana, è addio con il difensore Gatti. Risolto il contratto con un anno d'anticipo

Dopo una sola stagione, in cui ha messo a segno due reti in 29 presenze, per il centrale Gatti è arrivato l'addio alla Casertana nonostante un altro anno di contratto in essere. Il club campano ha infatti annunciato sui propri canali ufficiali il divorzio dal classe '97 prelevato la scorsa estate dall'AlbinoLeffe. Questo il comunicato:

"La Casertana FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il difensore Riccardo Gatti.

A Riccardo va il ringraziamento per la professionalità e l'impegno messi in campo ogni giorno al servizio dei colori rossoblu e l'augurio di importanti traguardi professionali e personali".