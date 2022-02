live Allegri: "Al ritorno sarà una finale. Spiace per il gol preso da Parejo"

Dopo l'1-1 dell'Estadio de la Ceramica, parla in conferenza stampa Massimiliano Allegri. L'andata degli ottavi di finale di Champions League è finita 1-1 contro il Villarreal e si deciderà tutto il 16 marzo allo Juventus Stadium.

Più arrabbiato o felice?

"Sono felice per la gara contro una squadra ottima, spiace per il gol preso in un momento dove la gara scivolava via. In quei momenti rischiamo, poi abbiamo giocato bene tecnicamente un ottavo di Champions che è comunque difficile".

Che ritorno sarà?

"Sarà una finale, ci vorranno pazienza e tecnica, sappiamo chi andiamo ad affrontare".

Perché ha giocato così basso?

"Lavoreremo per cercare di migliorare questa situazione".

