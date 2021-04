live Benevento, a breve la conferenza stampa di mister Inzaghi

Inizierà a breve la conferenza stampa del tecnico del Benevento Filippo Inzaghi, pronto a presentare la sfida in programma domani contro il Parma che mette in palio punti fondamentali per la salvezza. Potrete seguire la diretta testuale qui su TMW, per restare aggiornati basterà premere il tasto f5.