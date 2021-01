live Benevento, Inzaghi: "17 tiri a 3 per noi, difficile commentare questa gara"

Inizierà tra pochi minuti la conferenza stampa di Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento che dovrà analizzare la sconfitta patita a Crotone con il rotondo risultato di 4-1. Potrete seguire la diretta testuale su TMW, per restare sempre aggiornati basterà premere il tasto f5.

Ore 17:34 - Inizia la conferenza stampa

Come commenta questa partita?

"Mi sembra di rivedere quanto accaduto con Milan e Sassuolo. Abbiamo subito tre tiri, hanno segnato quattro volte, mentre noi abbiamo avuto 17 occasioni. Ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità, se la squadra si era montata la testa ben venga perchè torneremo con i piedi per terra. Non parlo per caso quando dico che non siamo ancora salvi. La storia del campionato italiano insegna tante cose, abbassare la guardia significherebbe ritrovarsi in zone di classifica pericolose".

Ha detto qualcosa alla squadra negli spogliatoi?

"Non mi piace parlare subito dopo la partita, ma fai fatica a rimproverare un gruppo quando arrivi 6-7 volte davanti al portiere. Non stiamo parlando di occasioni normali, ma clamorose. Alla fine il nostro gol è arrivato su una "carambola", questo non va bene e mi fa diventare matto. In ogni partita il portiere avversario è il migliore in campo, non può essere una coincidenza. Creiamo tanto, mettiamo sotto avversari anche di livello superiore, ma non la buttiamo dentro. Come si fa a commentare una partita così, con 17 tiri a 3 e una sconfitta per 4-1?".

Più deluso o più arrabbiato?

"Mi conoscono bene e sanno che non sono affatto contento. Abbiamo ricevuto tanti elogi dopo essere stati condannati alla retrocessione prima della partita, ora sentivo parlare di Europa League. Io predico equilibrio, anche perchè perdere partite giocate così impone interrogativi non banali. Non dobbiamo dimenticare che siamo una neopromossa e nulla cancella quanto di buono abbiamo fatto, rivedrò le immagini con calma a breve per analizzare i gol subiti, ma anche quelli sbagliati".

Eder è profilo che vi interessa?

"Il direttore sportivo è bravissimo e ci siamo confrontati più volte. Io penso a un gruppo che, in un anno e mezzo, mi ha regalato grosse soddisfazioni e che, anche oggi, ha fatto una buona prestazione. Ribadisco: loro hanno tirato tre volte e fatto quattro gol, noi costruiamo un sacco di occasioni e non la buttiamo dentro. Ricorderei a tutti che abbiamo 8 punti di vantaggio sulla terzultima, ma se non manteniamo le antenne dritte rischiamo di ritrovarci in zone pericolose tr 180 minuti. Di mercato parlerà la dirigenza".

Hanno pesato le assenze?

"Voglio fare un discorso generale: in pochi rimarcano quanto il Covid stia condizionando il campionato. Proprio per questo sarà tutto aperto e imprevedibile fino alla fine. Noi abbiamo perso Schiattarella, avete visto tutti quello che è capitato al Milan stamattina. Per un allenatore diventa complicato, nella tua testa passano tante formazioni diverse e rischi di dover stravolgere tutto prima di scendere in campo".