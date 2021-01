live Benevento, Inzaghi: "Gol evitabili, passivo troppo pesante"

Inizierà a breve la conferenza stampa di Filippo Inzaghi. Il tecnico del Benevento commenterà a caldo la sconfitta dei giallorossi contro l'Atalanta. La redazione di TMW proporrà il live testuale, per ricaricare la pagina basterà premere f5.

Come analizza la partita di oggi?

“L’Atalanta è fortissima, ma oggi è una partita che fa poco testo perché le altre big le abbiamo affrontate in condizioni ottimali. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà, poi ho pensato di cambiare qualcosa. L’assenza di Tuia mi ha spinto a fare altre scelte, ho dovuto gestire anche i giovani come Foulon e Pastina che non vanno mandati allo sbaraglio. Nella ripresa siamo ripartiti bene, sull’1-1 ho avuto la sensazione di potercela fare. Affrontavamo un avversario che poteva andare in finale di Champions, hanno una panchina di altissimo livello e il terreno di gioco non era in condizioni ottimali. I ragazzini che sono entrati e l’atteggiamento anche dopo l’1-2 mi lascia ben sperare”.

Risultato troppo pesante?

"Secondo me sì, i ragazzi hanno profuso massimo impegno e non meritavano di uscire dal campo con quattro gol al passivo. Ho poco da rimproverare al gruppo, ci hanno punito per la seconda volta nel nostro momento migliore e sbilanciarsi contro questi avversari può comportare qualche rischio in più".

Che notizie ci sono dall'infermeria?

“In settimana speriamo di recuperare un po’ di giocatori. Parliamo di gente guarita, ma che comunque non ha i 90 minuti nelle gambe. Caldirola ci sarà, credo anche Viola e Iago Falque. Oggi ho preferito non rischiare Caprari, in quel caso avrebbe tirato il fiato Sau che è stato molto importante per noi. Aspetto buone notizie anche da Tello e Moncini, sicuramente invece non ci sarà Letizia. In queste settimane la squadra ha fatto uno sforzo fisico incredibile, mi dispiace non aver mai potuto far rifiatare Lapadula”.

Tanti giocatori si sono sacrificati anche in condizioni non ottimali, è questo il vostro segreto?

“Se abbiamo questi punti e siamo reduci da un anno da record in B evidentemente ci sono dei valori. Sau doveva giocare uno spezzone di secondo tempo, gli ho chiesto un sacrificio e ha risposto presente. Finchè abbiamo potuto siamo stati alla pari dell’Atalanta, quando eravamo in controllo della partita pensavo con orgoglio che in campo c’erano alcuni ragazzini di grande prospettiva. Ce la giocheremo al massimo col Crotone, questa sconfitta non cambia i giudizi su un girone d’andata ottimo e oltre ogni aspettativa”.

Come analizza i quattro gol subiti?

“Mi dispiace molto perché, senza nulla togliere alla loro straordinaria qualità, avremmo potuto far meglio su alcuni gol che nascono da errori banali. Non era questa la partita da vincere, ma ovviamente non siamo partiti mentalmente battuti. Era da mettere in preventivo qualche errore, nel nostro progetto c’è anche la voglia di far crescere qualche giovane. Sono rischi da correre, in un momento di emergenza totale era doveroso dare fiducia a chi ha giocato di meno e sarà parte integrante del progetto del futuro. La crescita passa anche dallo sbaglio. Ovviamente con Tuia e Letizia a disposizione avremmo fatto scelte diverse, ma è andata così e ci godiamo la prestazione di Pastine. Cerchiamo di vedere anche il bicchiere mezzo pieno, chi si allena bene da tempo meritava questa chance. Voglio menzionare anche Di Serio e Foulon, sono felice perché il settore giovanile è un bel vanto per il Benevento”.

Con che mentalità si va a Crotone?

"Con lo spirito di chi non si sente già salvo e deve conquistare altri 19 punti. Sarà una battaglia, da giocare come se fosse la partita della vita. Finalmente con una rosa più completa".

