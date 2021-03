live Benevento, Inzaghi: "Oggi contava prendere punti, ottimo primo tempo"

Inizierà a breve la conferenza stampa di Filippo Inzaghi, pronto a commentare il pareggio ottenuto sul campo dello Spezia che allunga la striscia senza vittorie, ma consente di mantenere un margine rassicurante sulla zona retrocessione. Potrete seguire la diretta qui su TMW, per restare aggiornati basterà premere il tasto f5.

Ore 17:55 - Inizia la conferenza

Punto importante dopo due prestazioni non brillanti, è d'accordo?

"Avevamo tantissime assenze e dovevamo portare a casa il massimo possibile. Abbiamo giocato mercoledì sera, a differenza delle altre, c'è stato il viaggio e abbiamo dovuto preparare la partita in pochissime ore. Primo tempo ottimo, con ripartenze di un certo tipo e qualità di gioco. Peccato per aver preso il gol su un rimpallo, ma era importante muovere la classifica e il pareggio è stato giusto".

Improta, Tello e Gaich i migliori?

"Non avevamo terzini e ho chiesto grande sacrificio ai ragazzi. Gaich ha fatto un'ora molto bene, credevo fosse arrivato il momento di gettarlo nella mischia. Ha 20 anni e non dobbiamo dargli troppe responsabilità, però sta lavorando bene e vedrete che ci darà una grossa mano. Benevento ritrovato? Non l'ho mai perso. La serie A è difficile, bisogna saper valutare le partite: se con il Verona vai sotto subito e poi perdi Letizia è normale subire un contraccolpo, anche un toro poteva abbattersi. Con questa compattezza possiamo toglierci soddisfazioni come accaduto fino a questo momento. Spezia e Benevento hanno una classifica importante".

Le caratteristiche di Gaich consentono di variare spartito tattico?

"Torneremo a giocare come abbiamo sempre fatto. Il modulo di oggi è frutto delle indisponibilità, se non hai terzini devi adattarti e chiedere una prova di grande sacrificio. Avremo una settimana per preparare al meglio la sfida con la Fiorentina, quando il Benevento mostra voglia e carattere dimostra che può stare in questa categoria".

In passato vedevamo un Benevento che calciava in porta 20 volte a domenica, poi cosa è successo?

"Oggi bisognava portare a casa un risultato positivo, il sistema di gioco di oggi consente di acquisire compattezza senza rischiare nulla. Con un minimo di fortuna l'avremmo anche vinta. Ci sono momenti della stagione in cui contano caratteristiche come combattimento, equilibrio e senso d'appartenenza. Tutto il resto verrà da sè in futuro".

Tuia uscito per crampi, Depaoli e Letizia come stanno?

"Sarà dura rivederli con la Fiorentina, secondo me possiamo sperare di lavorarci nella sosta. Ora ci sono Fiorentina e Juventus, successivamente spero di giocarmi il rush finale con tutta la rosa a disposizione".

Ore 18:05 - Finisce la conferenza di Inzaghi