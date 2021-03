live Benevento, Inzaghi: "Qualcuno aveva dimenticato che siamo una neopromossa"

Inizierà a breve la conferenza stampa di Filippo Inzaghi, pronto a commentare la vittoria da ex ottenuta sul campo della Juventus grazie al gol di Gaich. Potrete seguire la diretta testale su TMW, per restare aggiornati basterà premere f5.

Ore 17:40 - Inizia la conferenza stampa

Il momento più bello della sua carriera d'allenatore?

"Avevo detto ai ragazzi che non meritavano le critiche di queste settimane, forse qualcuno è andato fuori cervello e aveva dimenticato che il Benevento milita nel campionato di serie A. La salvezza passava attraverso tanta sofferenza, quando lo dicevo mi prendevano per uno che voleva per forza gettare acqua sul fuoco. Invece conosco la categoria, so che insidie si nascondono e, tutto sommato, abbiamo sbagliato tre partite. Anche all'andata conquistammo un punto, con una gran bella prestazione. Ci godiamo il momento, la gioia dei calciatori nello spogliatoio è la fotografia della giornata che abbiamo vissuto".

Quanti punti servono per salvarsi?

"Mi ero già preparato il discorso in caso di sconfitta, anche per scaramanzia. Il mio compito è essere razionale, ho sottolineato che abbiamo fatto prestazioni di livello anche quando non vincevamo. Si era perso il senso della realtà, il nostro girone d'andata è stato superiore alle aspettative e c'era l'illusione di salvarsi in anticipo. Pur perdendo avremmo avuto quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione, non siamo mai stati nelle ultime tre posizioni e siamo una neopromossa. Avete visto la B come è equilibrata quest'anno? Noi siamo riusciti a vincere il campionato con due mesi d'anticipo. Sono due anni che i ragazzi ci stanno regalando enormi soddisfazioni, non si può dimenticare quanto sia stato bello questo percorso".

Vittoria dedicata a Vigorito?

"So quanto è soddisfatto e quanto ci sta dando settimana dopo settimana. Ci siamo abbracciati e siamo felicissimi"