live Bologna, Mihajlovic: "Abbiamo battuto l'Hellas in aggressività"

17.10 - Sinisa Mihajlovic siederà a breve in sala stampa per commentare l'1-0 del Bologna sull'Hellas Verona. Vittoria di misura per i rossoblù che tornano a conquistare i 3 punti dopo una striscia di cinque pareggi e una sconfitta nelle ultime sei gare. Qui su TUTTOmercatoWEB.com la diretta integrale della conferenza stampa del tecnico serbo.

Quanto le erano mancati i tre punti?

"Mi sono mancati quanto erano mancati a tutti anche se la prestazione c'era sempre stata. Oggi abbiamo vinto meritatamente, come ha detto anche Juric".

Un giudizio sulla prestazione di Musa Barrow prima punta?

"Lui può giocare come prima punta, ma da quando è a Bologna ha dimostrato di essere più pericoloso giocando sulla fascia. Stiamo comunque lavorando per migliorarlo anche in questo ruolo. Musa se ha gli spazi e ha l'occasione la butta dentro. Non dimentichiamo pwrò che in quel ruolo abbiamo Palacio, un signor giocatore...".

Oggi ha avuto finalmente a disposizione più giocatori per le sostituzioni...

"Per un mese e mezzo abbiamo giocato con tanti uomini in meno e tanti primavera aggregati. Ora abbiamo più possibilità nei cambi e questo ci permette di non perdere qualità".

Ha fatto piacere vedere i tifosi ad aspettarvi?

"Si e li voglio ringraziare. Sono stati splendidi. Ci mancano moltissimo, speriamo possano tornare allo stadio il prima possibile".

Oggi si è vista la ferocia che a Genova era mancata?

"Si, a Genova c'era mancata quella disperazione a difendere e attaccare che oggi abbiamo messo in campo. Oggi volevo umiltà, coraggio e determinazione dai miei: i ragazzi mi hanno ascoltato. Siamo stati uniti e siam stati meglio per aggressività, che è la miglior arma del Verona".

