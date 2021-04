live Bologna, Mihajlovic: "Gara falsata da un arbitraggio scarso"

23.13 - È iniziata la conferenza stampa di Mihajlovic: "Nei primi minuti potevamo andare anche noi in vantaggio, poi sono stati bravi loro. Poi non siamo stati in grado di fare punti con gli arbitri. C'è stato il rigore, se fischi quelli rischi di dare dieci rigori a partita. Poi l'espulsione, è normale che tutto diventa più facile. Se fosse successo a noi avremmo vinto. La partita è stata falsata dall'arbitraggio. Non deve essere una scusa, i ragazzi hanno fatto bene. Avevamo in panchina due ragazzini della Primavera. Ci mancavano dei titolari, mi sarebbe piaciuto giocarla con la rosa al completo. La gara è stata influenzata da un arbitraggio scarso. Mancano cinque partite, cerchiamo di fare l'ultima vittoria per arrivare a 41 punti e se possibile migliorare".

Quale episodio ha pesato di più?

"Tutte e due, non si sa quale è peggio".

L'assenza di Schouten peserà?

"Come si dice? Cornuto e mazziato, abbiamo fuori anche Dominguez, troveremo qualche giocatore da mandare in campo. Ne abbiamo bravo uno del 2005, lo faremo giocare. Antov è da rimandare, quando rimani in dieci si falsa tutto. Ha giocato nella partita peggiore per farsi vedere. In questo finale di stagione l'obiettivo è quello di far giocare anche chi lo ha fatto di meno".

Si tiene in tasca i primi venti minuti.

"Sì, non c'è stato altro. Nel primo tempo la gara è stata equilibrata. Dopo nel secondo tempo se ti butta fuori un uomo non c'è più partita. È anche normale".

