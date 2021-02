live Cagliari, Di Francesco: "Avremmo meritato un altro risultato, col Toro serve vincere"

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco sarà il protagonista della conferenza postpartita dalla sala stampa della Sardegna Arena, con i rossoblù beffati al 90' dall'Atalanta di Muriel.

17.31 – Inizia la conferenza stampa di Di Francesco.

Sono arrivati i complimenti di Gasperini.

"Fanno piacere i complimenti di un allenatore come lui, ma dispiace non aver portato a casa punti dopo una grandissima partita. Avremmo meritato di fare punti. Mancanza di peso offensivo rispetto a loro? Forse è vero, ma basta andare a vedere i loro nomi e le loro potenzialità. Parliamo di risultato, non abbiamo fatto tirare l'Atalanta per 70 minuti. Avremmo dovuto sfruttare meglio le nostre occasioni, prendiamo gol e i risultati non ci stanno dando ragione. La classifica ci preoccupa, ma dovremo essere più resilienti e dare continuità. Venerdì dobbiamo vincere contro il Torino, sarà uno scontro diretto e in settimana proveremo a scavalcarli. Il rigore non c'era, spero che siano sempre attenti anche contro di noi nelle prossime gare".

I senatori le hanno dato le risposte che cercava?

"Sto avendo risposte da tutti, hanno avuto un grande atteggiamento ma dobbiamo fare risultato. È troppo che non si vince e questo pesa, ma prestazione e atteggiamento sono quelli giusti. Ripartiamo da questa ottima prestazione, sono sicuro che venerdì servirà quello che abbiamo fatto oggi".

Quanto ripenserà agli ultimi 6' di questa gara?

"Tanto, ma vorrei ripulirmi il più velocemente delle varie gare. Oggi vedo più luce e anche negli occhi dei ragazzi".

15 punti in 22 partite, quanto diventa dura salvarsi?

"A volte la svolta è dietro l'angolo, è arrivata l'ora di doverlo fare da venerdì".

17.39 – Termina la conferenza stampa.