live Champions League, ecco i quarti di finale: il Bayern ritrova il PSG. Real col Liverpool

vedi letture

Oggi alle ore 12 prenderà il via il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Una fase finale in cui, come noto, non saranno presenti squadre italiane dopo le eliminazioni di Juventus (Porto), Lazio (Bayern Monaco) e Atalanta (Real Madrid), con l'Inter che aveva già salutato la competizione al termine della fase a gironi. Segui la diretta testuale dell'evento di Nyon sulle pagine di TMW.

12.21 - Termina qui il sorteggio dei quarti di Champions League.

12.20 - A Nyon è stato indicato anche il percorso che porterà una squadra a giocare, formalmente, la finale in "casa": vincente Semifinale 1-vincente Semifinale 2

12.18 - Una semifinale sarà fra le vincenti di Bayern Monaco-PSG e Manchester City-Borussia Dortmund. Le altre due semifinaliste saranno le vincenti di Real Madrid-Liverpool e Porto-Chelsea.

Semifinale 1: Bayern Monaco-PSG/Manchester City-Borussia Dortmund

Semifinale 2: Real Madrid-Liverpool/Porto-Chelsea

12.15 - Si chiude con Real Madrid-Liverpool

12.14 - La terza sfida è fra i campioni in carica del Bayern Monaco e PSG, la finale dello scorso anno

12.13 - La seconda sfida è Porto-Chelsea

12.12 - Ecco il sorteggio - La prima sfida è Manchester City-Borussia Dortmund

12.06 - Via all'evento - Sul palco ecco Giorgio Marchetti, segretario UEFA, per spiegare regole e vincoli. A breve il via vero e proprio al sorteggio. Al suo fianco anche Hamit Altintop, ambasciatore della finale di Istanbul.

11.57 - Le date - L'andata dei quarti di finale si giocherà il 6-7 aprile, il ritorno la settimana successiva, quindi il 13-14 aprile. Successivamente le semifinali, con formula andata-ritorno, andranno in scena il 27-28 aprile con ritorno il 4-5 maggio. Per arrivare alla finale di Istanbul di sabato 29 maggio.

11.55 - I dettagli del sorteggio - A Nyon andrà in scena un sorteggio libero per decidere i quarti di finale. Ogni accoppiamento sarà numerato (da 1 a 4) per stabilire il successivo sorteggio delle semifinali. Al termine, verrà effettuata un'ulteriore pescata per determinare la squadra di "casa" della finale, passaggio che ha solo motivi burocratici.

11.45 - Le magnifiche 8 - Il Bayern Monaco campione in carica. Poi Liverpool, Real Madrid, PSG, Manchester City, Chelsea, Borussia Dortmund e Porto. Sono queste le fantastiche 8 che hanno staccato il pass per i quarti di finale e che fra pochi minuti conosceranno il proprio accoppiamento in vista del prossimo turno.