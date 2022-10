live Chelsea, Potter: "Rosso e rigore hanno inciso su ciò che il Milan voleva fare"

Il tecnico del Chelsea Graham Potter commenta dalla sala stampa di San Siro il successo per 2-0 sul Milan. Segui le sue parole su TMW:

Ore 23.27, inizia la conferenza stampa:

"Avere in quel momento un rosso ed un rigore è una situazione importante. E’ ovvio che quell’episodio abbia condizionato il Milan in termini di ciò che voleva fare. E comunque non è stato semplice giocare qua anche contro dieci giocatori, anche se credo che avremmo fatto comunque bene anche undici contro undici. L’arbitro ha preso una decisione e possiamo solo accettarla”.

Quanto pesa aver raggiunto la vetta?

“E’ importante, ma lo sarà di più esserlo alla fine del girone. Ora testa al Salisburgo. Abbiamo lavorato molto sul creare gruppo, sull’empatia fra i giocatori, perché la qualità c’è”.

Come sta Aubameyang dopo 3 gol in 3 partite?

"Non abbiamo fatto niente di speciale con lui... Abbiamo lavorato sulla forma fisica, per lui è stata un'estate molto tosta. Ora sta giocando bene, siamo contenti anche perché ha tanta qualità nel suo tipo di gioco".

Sorpreso dai risultati di questa prima parte di avventura sulla panchina del Chelsea?

"Difficile dire che non sono rimasto sorpreso, ma nel calcio è difficile prevedere qualcosa. L'importante è avere fiducia nel gruppo, io questo ho fatto e ho trovato davanti a me dei giocatori onesti e responsabili".

Ore 23.32, termina la conferenza stampa