live DIRETTA BUNDES - Finali: cinquine di Bayern e Stoccarda, bene il Dortmund

Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, un benvenuto in questo diretta testuale della ventitreesima giornata della Bundesliga. Non solo il Bayern Monaco in campo, anche Borussia Dortmund e Schalke.

RISULTATI FINALI

BAYERN MONACO-COLONIA 5-1 19' Boateng, 34' Lewandowski, 49' Skhiri (C), 65' Lewandowski, 82', 86' Gnabry

BORUSSIA DORTMUND-BIELEFELD 3-0 48' Dahoud, 58' Sancho, 81' Reinier

STOCCARDA-SCHALKE 5-1 10', 25' Endo, 35' Kalajdzic, 40' Kolasinac (SC), 88' Klement, 92' Didavi

WOLFSBURG-HERTHA BERLINO 2-0 39' aut. Klunter, 90' Lacroix

BAYERN MONACO-COLONIA 5-1

BORUSSIA DORTMUND-BIELEFED 3-0

1' - Partiti!

5' - Prima grande occasione per i padroni di casa con la conclusione di Reyna di poco a lato.

21' - Nervoso Haaland che non trova modi per rendersi pericoloso.

28' - Di poco alto il tentativo con il destro da parte di Marco Reus.

40' - Solo il portiere nega la gioia del gol ad Haaland.

---Intervallo---

46' - Ripartiti!

48' - GOL DEL DORTMUND! Dopo un un tempo arriva il vantaggio del Borussia, a segno Dahoud.

57' - Calcio di rigore per il Dortmund.

58' - GOL DEL DORTMUND! Arriva il raddoppio del Borussia, dopo l'assist anche il gol per Sancho stavolta dal dischetto per l'inglese.

81' - GOL DEL DORTMUND! Arriva anche il tris del Borussia Dortmund, a segno anche l'ex Real Madrid Reinier.

---Fine partita---

STOCCARDA-SCHALKE 5-1

1' - Partiti!

10' - GOL DELLO STOCCARDA! Si sblocca la prima sfida del pomeriggio, Endo manda in vantaggio i padroni di casa.

25' - GOL DELLO STOCCARDA! Ancora Endo per il raddoppio dello Stoccarda, tutto facile.

35' - GOL DELLO STOCCARDA! Dilaga adesso lo Stoccarda a dieci minuti dalla fine del primo tempo, a segno anche Kalajdzic.

40' - GOL DELLO SCHALKE! Prova a riaprirla lo Schalke con il gol dell'ex Arsenal Kolasinac.

---Intervallo---

46' - Ripartiti!

52' - Stoccarda pericoloso con Mangala.

71' - Calcio di rigore per lo Schalke.

72' - CALCIO DI RIGORE SBAGLIATO! Bentaleb sbaglia il penalty.

88' - GOL DELLO STOCCARDA! Lo Schalke non torna in partita e lo Stoccarda la chiude con Klement.

92' - GOL DELLO STOCCARDA! Dilaga la squadra di casa, c'è gloria anche per Didavi.

---Fine partita---

WOLFSBURG-HERTHA BERLINO 2-0

1' - Partiti!

11' - Ospiti pericolosi con Tousart che chiama al grande intervento Casteels.

30' - Poche emozioni alla mezz'ora.

39' - GOL DEL WOLFSBURG! Al secondo tentativo arriva il vantaggio dei padroni di casa, sfortunato Klunter con l'autorete che porta avanti il Wolfsburg.

---Intervallo---

46' - Ripartiti!

56' - Zeefuik di testa e l'Hertha veramente ad un passo dal pareggio.

80' - Calcio di rigore per l'Hertha!

82' - Revisione VAR, annullato il calcio di rigore.

84' - Palo di Piatek!

90' - GOL DEL WOLFSBURG! Rigore annullato dal VAR, palo di Piatek mentre il Wolfsburg la chiude con Lacroix.

---Fine partita---