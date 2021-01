live DIRETTA BUNDES - Finali: vincono Bayern e Lipsia, sconfitta per lo Stoccarda

vedi letture

AUGUSTA-BAYERN 0-1

1' - Partiti!

9' - Ci ha provato Gnabry, pallone a lato.

13' - Calcio di rigore per il Bayern.

14' - GOL DEL BAYERN! Dal dischetto si presenta Robert Lewandowski che non sbaglia, bavaresi avanti.

24' - Ci ha provato nuovamente Gnabry che sbatte sul portiere avversario.

43' - Palo! Ad un passo dalla doppietta Lewandowski che sbatte sul montante.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

77' - Calcio di rigore per l'Augusta.

78' - Rigore fallito da Yago per i padroni di casa.

---FINE PARTITA---

BIELEFELD-STOCCARDA 3-0

1' - Partiti!

23' - Sfiorano il palo i padroni di casa con il tentativo di Yabo.

28' - GOL DEL BIEFELD! Klos indovina la giusta traiettoria e manda l'Arminia in vantaggio.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

47' - GOL DEL BIELEFED! Ancora i padroni di casa che raddoppio, stavolta autorete di Kempf.

87' - GOL DEL BIELEFED! Arriva anche il tris con Doan, Stoccarda ormai al tappeto.

---FINE PARTITA---

FRIBURGO-EINTRACHT FRANCOFORTE 2-2

1' - Partiti!

7' - GOL DELL'EINTRACHT! Arriva il vantaggio dell'Eintracht, a segno l'ex Napoli Younes dopo un ottimo scambio con Sow.

28' - Molto attivo Grifo che non riesce a trovare lo specchio della porta.

32' - GOL DEL FRIBURGO! E' la giornata degli ex Serie A, ci pensa l'ex Palermo Roland Sallai a pareggiare i conti.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

48' - Friburgo ad un passo dal raddoppio con Schlotterbeck che manda di un soffio a lato.

58' - Ancora pericoloso il Friburgo con Haberer ma la sfera termina alta.

64' - GOL DEL FRIBURGO! Petersen trova lo spazio per calciare e porta avanti il Friburgo.

76' - GOL DELL'EINTRACHT! Con un'autorete di Schlotterbeck che manda alle spalle del proprio portiere.

---FINE PARTITA---

LIPSIA-UNION BERLIN 1-0

1' - Partiti!

6' - Primo squillo del Lipsia con Sabitzer.

40' - Poche emozioni fin qui.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

50' - Marcel Halstenberg ci ha provato dalla distanza senza inquadrare lo specchio della porta.

66' - Ottima conclusione di Nkunku ma il portiere dell'Union riesce a respingere.

70' - GOL DEL LIPSIA! Si sblocca una partita complicata per la squadra tedesca, conclusione di Forsberg che manda in rete.

---FINE PARTITA---

20.15 - Buonasera gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della giornata numero diciassette della Bundesliga. Queste le partite:

Augusta-Bayern

Biefeld-Stoccarda

Friburgo-Eintracht Francoforte

Lipsia-Union Berlino