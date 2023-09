live Fiorentina, Italiano: "Oggi concreti e un pizzico fortunati"

17.10 - Atteso tra pochi minuti nella sala stampa dell'Udinese Arena Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese in questo quinto turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Come mai quei 25 minuti in cui siete stati in difficoltà come mai forse prima ad ora? Quanto conta vincere così?

"Abbiamo giocato contro una squadra molto fisica, che non ti permette di fare quello che fai di solito e ci ha messo in difficoltà. Abbiamo fatto un gran gol con il Chino che sta iniziando a leggere molto bene queste dinamiche. Poi dovevamo aiutare la linea difensiva perchè c'è un ragazzo di 19 anni che viveva la fatica di recuperare dai 96 minuti di Genk. Abbiamo lottato per portare a casa il risultato e ci siamo riusciti".

Oggi vi siete messi dietro a 5 portandola a casa nonostante i rischi?

"Si vince anche con concretezza, cinismo e freddezza sotto porta. La stanno avendo centrocampisti e difensori, sono convinto che quando si sbloccheranno tutti ci toglieremo soddisfazioni. Di rado giochiamo così perchè ci troviamo meglio in un altro modo, ma quando serve siamo capaci anche di fare così. Il primo anno abbiamo sofferto proprio qui ad Udine in modo simile, perchè l'Udinese vince contrasti e riparte con velocità. Oggi il risultato ci premia perchè siamo stati concreti e anche un pizzico fortunati".



Dodo?

"Farà accertamenti, speriamo non sia nulla non perchè temo che resti fuori a lungo ma perchè infortuni alle articolazioni sono pesanti".

Cambiato modulo nella ripresa:

"Oggi serviva testare anche quei due davanti oltre al baricentro, quando bisogna fare legna e far salire la squadra serve anche questo. Siamo a inizio campionato e si può anche sperimentare. Sono convinto che senza fare bene questi ultimi 15 minuti potevamo andare in grossa difficoltà perchè non siamo abituat a fare questo gioco".

17.45 - Finisce la conferenza stampa.