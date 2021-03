live Hellas, Juric: "Se abbiamo sottovalutato il Milan? Chiederlo è una mancanza di rispetto"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

17.00 - Il Verona cade in casa contro il Milan sotto i colpi di Krunic e Dalot. Ivan Juric, tecnico degli scaligeri, è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

17.19 - Inizia la conferenza stampa.

C'erano gli ingredienti per fare bene oggi.

"Sono stati meglio loro. Fisicamente e tecnicamente sono superiori, pur non avendo creato molte occasioni da gol. La mia sensazione è che la vittoria sia meritata: ci siamo impegnati al massimo, ma loro sono superiori".

Non vi aspettavate un Milan così, l'avete sottovalutato?

"Quando mi fai una domanda così mi viene voglia di insultarti, è una mancanza di rispetto. Il Milan, in grande difficoltà, ha dimostrato di esserci superiore. E se guardo tutto il campionato dico tanta roba: non mi viene da parlare di sottovalutazione, è come accusare i miei giocatori di aver pensato di essere superiori".

Il Verona poi è uscito alla distanza, ma non è bastato.

"Abbiamo creato tre o quattro situazioni su piazzato, potevamo riaprirla. Alla fine mi rimane la sensazione che abbiamo forse perso contro una squadra migliore. I ragazzi volevano dare tutto, ma non è bastato".

17.23 - Finisce la conferenza stampa.