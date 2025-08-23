Napoli, Juanlu passato 'in secondo piano': bloccata al momento la partenza di Zanoli

Le dinamiche di mercato, come è ben noto, possono subire modifiche in base a quello che accade durante l'estate. Ne sa qualcosa il Napoli, che ha rivisto completamente la sua strategia a livello di acquisti e cessioni dopo il grave infortunio capitato a Romelu Lukaku. Adesso, infatti, la priorità dei partenopei è trovare un giocatore che possa sostituire al meglio il belga nei mesi in cui sarà ai box: il preferito è Hojlund, ma c'è da trovare la quadra sia con il Manchester United che con il diretto interessato. Nel frattempo, non tramonta l'ipotesi Dovbyk.

Con le attenzioni concentrate sulla questione centravanti, ecco che altre trattative destinate a chiudersi a breve hanno subito un rallentamento. Uno degli obiettivi dei partenopei - che sembrava appunto ad un passo - è Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia: come sottolinea il Corriere dello Sport, l’accordo col Siviglia rimane vicino ed è sulla base di 17-18 milioni. Nessun allarme di svolta in negativo: semplicemente, come già accennato, il club di De Laurentiis vuole prima chiudere per la punta e poi andare sulle altre operazioni.

Aspetta novità anche Alessandro Zanoli, la cui partenza al momento è bloccata fino all'arrivo di Juanlu. In pole c'è l'Udinese, ma non tramonta l'ipotesi Bologna.