live Il giorno di Gosens all'Inter: il tedesco è in sede per firmare il contratto

vedi letture

Robin Gosens sarà il grande rinforzo di gennaio per l'Inter. L'accordo tra i campioni d'Italia in carica e l'Atalanta è stato trovato sulla base di 25 milioni di euro, bonus inclusi, e il calciatore andrà a guadagnare 2,5 milioni di euro a stagione, dovendo comunque rimanere ai box per infortunio fino a metà febbraio prima di mettersi a completa disposizione di Simone Inzaghi. Segui su TMW tutti gli aggiornamenti di giornata che porteranno alla firma del tedesco.

13.36 - Gosens in sede per firmare il contratto - Robin Gosens ha terminato da poco le visite mediche all'Humanitas di Rozzano, dopo essere passato in mattinata anche al CONI per l'idoneità sportiva, ed è arrivato da poco nella sede del club nerazzurro per firmare il suo contratto con il club nerazzurro. Presente anche il presidente Steven Zhang per saluti e foto di rito.

12.47 - Tardelli: "L'Inter quest'anno non ha rivali, buon lavoro sul mercato con Gosens e Caicedo" - L'ex calciatore Marco Tardelli, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del trasferimento di Robin Gosens all'Inter: "Quest'anno l'Inter non ha rivali: anche nelle difficoltà ha dato segnali importanti. E con Gosens e Caicedo continua anche a lavorare bene sul mercato".

11.59 - Gosens non esclude Perisic - Nonostante l'arrivo imminente di Robin Gosens, mister Inzaghi non vuole perdere Ivan Perisic sulla corsia mancina dell'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri lavorano per accontentare il proprio allenatore e rinnovare il contratto in scadenza dell'esterno croato, anche se non sarà facile trovare un'intesa. Oggi Perisic guadagna 5 milioni di euro a stagione, cifra che vorrebbe migliorare nel suo prossimo accordo, mentre la Beneamata pensa a un rinnovo al ribasso come da richieste degli Zhang. A febbraio, una volta terminato il mercato invernale, la dirigenza e l'entourage del classe '89 si riuniranno per definire una strategia comune.

11.21 - Percassi: "Gosens si è strameritato l'Inter - L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, arrivato da poco all'assemblea di Lega a Milano, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW, a partire dall'imminente passaggio di Robin Gosens all'Inter: "Alla fine è un ragazzo che ha dato tanto, aveva la speranza e l'ambizione di andare in un grande club e penso che se lo sia strameritato. Era un'opportunità che era giusto che gli concedessimo per quello che ha fatto con l'Atalanta. Noi andiamo avanti".

10.32 - Gosens arrivato all'Humanitas per le visite mediche - Prosegue la giornata di Robin Gosens a Milano che porterà alla firma con l'Inter. Dopo aver ottenuto l'idoneità sportiva il tedesco, che arriverà dall'Atalanta a titolo definitivo per 25 milioni di euro (bonus inclusi), è arrivato da pochi minuti all'Humanitas di Rozzano dove svolgerà le visite mediche di rito prima di mettere nero su bianco l'accordo con i nerazzurri all'interno della sede del club campione d'Italia.

9.55 - Ieri controlli medici in gran segreto: Gosens rientrerà dall'infortunio a fine febbraio - Robin Gosens all'Inter, ci siamo. Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, il tedesco ieri pomeriggio è stato sottoposto in gran segreto ad alcuni controlli per verificare i tempi di recupero dal suo infortunio muscolare, con la conferma che il ritorno in campo sarà all'incirca a fine febbraio. Gosens ha già parlato con mister Simone Inzaghi ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura.

9.20 - Gosens al CONI per l'idoneità sportiva - Inizia la giornata a Milano di Robin Gosens, che porterà alla firma del tedesco con l'Inter. L'esterno, in uscita dall'Atalanta, è arrivato da pochi minuti al CONI per ottenere l'idoneità sportiva, dopodiché svolgerà il resto delle visite mediche prima di passare all'interno della sede nerazzurra per mettere nero su bianco l'accordo con i campioni d'Italia in carica.

9.00 - Gosens all'Inter, oggi la giornata delle firme - L'accordo è stato trovato: l'Inter verserà nelle casse dell'Atalanta, per acquistare Robin Gosens, 25 milioni di euro: 22 di parte fissa e 3 di bonus. Oggi sarà il giorno di visite mediche e firma, con il calciatore che andrà a guadagnare 2,5 milioni di euro a stagione.