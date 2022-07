live Il Torino ha accettato la maxi offerta Juve per Bremer. Che ha salutato i compagni

E' il giorno in cui la Juventus, che attende l'ufficialità di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, va all'assalto di Gleison Bremer. Segui tutti gli aggiornamenti: sorpasso bianconero sull'Inter: è arrivato il sì del Torino alla maxi offerta bianconera.

16.07 - Cairo ha detto sì La Juventus è a un piccolissimo passo da Gleison Bremer. Pochi istanti fa il Torino ha accettato l'offerta da 40 milioni e 7 di bonus da parte dei bianconeri per il brasiliano. Ora la definizione del contratto fino al 2027 da 5 milioni a stagione col giocatore che intanto ha già salutato i compagni nel ritiro in Austria.

15.32 - Bremer ha già salutato i compagni del Torino - Gleison Bremer è sempre più vicino alla Juventus, con i bianconeri che hanno di fatto superato l'Inter nella corsa al difensore brasiliano. Secondo DAZN il giocatore in questi minuti ha salutato i compagni, impegnati alle 18 nell'amichevole contro il Mlada Boleslav. Nelle prossime ore Bremer lascerà il ritiro di Bad Leonfelden per raggiungere la Continassa e sottoporsi alle visite mediche con la Juventus.

14.57 - La Juve a un passo da Bremer. L'Inter non rilancerà - Gleison Bremer si allontana dall'Inter e si avvicina alla Juve. Nonostante il rilancio delle ultime ore dei nerazzurri è arrivato poco fa quello che dovrebbe essere decisivo da parte della Juventus, che arriverà, bonus compresi, a 47 milioni di euro. Troppi per i nerazzurri, che non hanno intenzione di partecipare ad aste per il centrale brasiliano. Possibile a questo punto che la società di viale della Liberazione possa trattenere Milan Skriniar, visto che che il Paris Saint Germain per il momento non ha alzato la sua offerta.

14.38 - Rilancio decisivo Un rilancio probabilmente decisivo. La Juventus è andata all-in su Gleison Bremer. A brevissimo l'incontro col Torino, le ultime sull'offerta bianconera parlano di 47 milioni di euro totali comprensivi di bonus. Forse troppi considerati l'ultima idea di rilancio dell'Inter da 35 e bonus più il prestito di Casadei.

14.30 - A breve l'incontro A Milano si terrà a breve l'incontro tra Juventus e Torino per formulare l'offerta ufficiale per Gleison Bremer.

13.00 - Maxi offerta Juventus Dal summit di oggi, con la dirigenza Juve in arrivo a Milano per incontrare proprio quella del Torino, dovrebbe arrivare una maxi proposta che supererà anche i 45 milioni coi bonus. Un'offerta che i bianconeri vogliono piazzare da subito come irrinunciabile per chiudere quanto prima la questione per il grande obiettivo in difesa.

12.00 - Il rilancio Inter Ecco l'atteso rilancio dell'Inter per Gleison Bremer del Torino. Con la Juventus pronta a offrire 35 milioni e 5 di bonus, proprio in questi minuti arriva l'indiscrezione, raccolta da Tuttomercatoweb.com, sulla volontà dell'Inter di proporre 35 e bonus e il prestito del giovane Casadei per convincere Urbano Cairo.