live Inter, Conte: "Derby da vincere per puntare in alto"

14.00 - L'attesa sta per finire, mancano poco più di 24 ore al calcio d'inizio del Derby che può decidere molto sulla corsa al titolo. Tra poco il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, presenterà il super match in conferenza stampa dal Suning Training Centre di Appiano Gentile. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

14.44 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

Sulla scomparsa di Mauro Bellugi - "Triste notizia, ci uniamo al dolore della famiglia. Dispiace davvero tanto"

Che derby si aspetta? - "Un derby diverso rispetto ai derby degli anni passati perché riguarda l'alta classifica. Siamo appaiati, prima e seconda e penso che per Milano sia una gran bella soddisfazione. Il derby ora va vinto per puntare in alto in classifica"

Che vantaggio vi ha dato l'aver avuto una settimana piena per prepararla? - "Serve lavorare sempre con entusiasmo e determinazione, quando sei su devi essere anche più carico, avere più forza e voglia per continuare a fare bene"

Che messaggio ha dato alla squadra? - "Dobbiamo cercare di fare sempre il nostro massimo, cercando l'eccellenza. Questa è una gara importante contro che sta meritando ciò che dice la classifica. Serve una grande gara"