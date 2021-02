live Inter, Conte: "Eriksen? Conto su di lui. Entusiasti, ma continuiamo a lottare"

vedi letture

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

23.00 - Doppietta di Romelu Lukaku (capocannoniere del torneo insieme a Cristiano Ronaldo) e 3-1 di Lautaro Martinez. L'Inter ferma una Lazio inarrestabile e vola in testa con il derby alle porte. Da oltre dieci anni mancava il primato nel girone di ritorno. Tra poco il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, analizzerà il match in conferenza stampa. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.41 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

Successo che regala entusiasmo alla squadra? - "Vittoria che porta sicuramente entusiasmo, sappiamo che lavoro facciamo e che dovremo fare. Comunque sia un punto di partenza, vogliamo lottare per traguardi importanti, vista la storia dell'Inter non può che essere così. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi dando tutto in campo"

La soluzione Eriksen da mezzala può diventare definitiva? - "Ha giocato in passato in diversi ruoli, ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi in un calcio tattico e che richiede una grande attenzione alla doppia fase. Poter contare su di lui mi lascia più sereno"

Perisic è pronto per giocare sempre titolare? - "Con lui abbiamo dovuto lavorare con pazienza certosina, nasce ala offensiva. Complimenti a lui perché si è messo a disposizione con umiltà, ha tanta qualità ma deve credere più in se stesso. Ha tutto per fare grandi cose anche in questo ruolo"

23.44 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte