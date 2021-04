live Inter, Conte: "Per esperienza dico che sedici punti sono ancora tanti"

20.30 - Lukaku e Lautaro Martinez regalano all'Inter la decima vittoria consecutiva in Serie A, l'undicesima in casa. Ritmo da scudetto che per tre quarti, considerato il +11 sulla seconda in classifica (Milan), è dipinto di nerazzurro. Tra poco il tecnico interista, Antonio Conte, parlerà in conferenza stampa post-gara. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

Ora lo scudetto è più vicino? - "Penso che la miglior risposta sia arrivata stasera. Siamo tra le pretendenti, stasera lo scudetto si è avvicinato ancora di più. L'esperienza però mi insegna che mancano sedici punti per la matematica e sono tanti. Dovremo essere bravi, a Cagliari sarà un'altra gara difficilissima e piena di pressione, ma cercheremo altri tre punti. Ad altre squadre, senza obiettivi, il pallone peserà meno che a noi"

Soddisfatto anche di chi ha giocato fuori ruolo? - "Se penso a Darmian, si è integrato benissimo con noi, lo metti ovunque e lui è sempre una garanzia. Così come chi è entrato dopo come Sensi, Vecino, Sanchez che sicuramente è in difficoltà perché sta bene e meriterebbe di giocare. Morde il freno, gli faccio i complimenti per l'enorme apporto che sta dando. Contento anche di Gagliardini e Young, sono tutti partecipi, hanno voglia e determinazione di raggiungere un obiettivo che sarebbe qualcosa di straordinario"

