live Inter, Farris: "Padroni del nostro destino. Liverpool? Ce la giocheremo"

22.55 - Tris di Lautaro Martinez e doppietta di Dzeko: così l'Inter si abbatte sulla Salernitana fanalino di coda della Serie A, torna a vincere e anche in testa alla classifica. Momentaneamente in attesa di Napoli-Milan, ma comunque con una gara da recuperare. Tra poco il vice di Inzaghi (totalmente senza voce), Massimiliano Farris, sarà in conferenza stampa post-gara. Seguila LIVE su TMW

23.18 - Iniziata la conferenza stampa di Massimiliano Farris

Gran prestazione di Barella e Lautaro Martinez... - "C'è stata una flessione mentale, più che fisica perché noi ci siamo sempre stati. Abbiamo concluso meno del Sassuolo e nel derby, ma con 5 gol. Non andava recuperato nessuno, Lautaro con Dzeko hanno segnato 24 gol in due"

Come sta Perisic: ci sarà per Liverpool? - "Ivan fuori per precauzione, oggi comunque abbiamo Gosens. Siamo padroni del nostro destino, vincendole tutte siamo campioni"

A Liverpool che partita farete? - "Non faremo una gara leggera, le scelte che facciamo sono settate su ragazzi che hanno voglia di risistemare le cose in campionato. Ad Anfield ce la giocheremo, sarà certo difficile passare il turno, ma non deve mancare la prestazione come del resto non è mancata all'andata. La prova che vogliamo offrire dovrà diventare una spinta in campionato e anche per provare a raggiungere la finale di Coppa Italia"

23.27 - Terminata la conferenza stampa di Massimiliano Farris