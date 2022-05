live Inter, Inzaghi: "Coppa Italia? Volevano esserci tutti, ma ce la giochiamo noi con la Juve"

21.07 - Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, interverrà a breve in conferenza stampa per analizzare il match contro l'Empoli: dopo il 2-0 nei primi 27', i nerazzurri sono riusciti a ribaltare il punteggio vincendo una gara importante in chiave Scudetto.

21.18 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico nerazzurro: "La squadra penso che abbia fatto il record di tiri, ne abbiamo fatti 37. I ragazzi hanno fatto una grandissima partita, con una reazione da grandissima squadra. Nei primi 25' ci siamo fatti prendere la frenesia di andare in vantaggio, sapevamo che senza distanze giuste l'Empoli può metterti in difficoltà. Abbiamo avuto una grandissima reazione, dobbiamo fare i complimenti a questa squadra".

C'è troppa consapevolezza della forza quando la squadra è avanti?

"Probabilmente sì, ma è il calcio. Tutte le squadre hanno perso punti, rimontato, penso che questo sia il calcio. Per quanto riguarda come gioca l'Inter lo abbiamo visto, è dall'8 luglio che giochiamo e in alcuni momenti abbiamo espresso un calcio che mi è piaciuto. Dovevamo fare meglio nei primi 30' di oggi, ma gli ultimi approcci erano stati ottimi, mi ricordo in casa con la Roma o a Bologna. Oggi abbiamo perso le distanze, con l'Empoli non puoi farlo".

Come arriva la squadra alla sfida con la Juventus?

"Ci arriva con la consapevolezza che siamo in un buon momento. È una finale in cui tutti volevano esserci, ma ci sono arrivate Inter e Juventus, ci giocheremo l'ultimo atto sul campo".

Come sta Bastoni?

"In questi ultimi due giorni ha iniziato lavorare sul campo, lo valuteremo. Le sensazioni sono buone, ma andrà valutato".

21.22 - È terminata la conferenza stampa di Simone Inzaghi.