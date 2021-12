live Inter, Inzaghi: "Il primato conta poco, non cadremo nella presunzione"

vedi letture

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

22.45 - Inter spietata, perfetta e nuova capolista. I nerazzurri a San Siro ne fanno quattro al Cagliari (doppietta di Lautaro, Sanchez e Calhanoglu) degli ex e si riprende la vetta della classifica. Tra poco il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi, analizzerà il match dalla sala stampa di San Siro. Seguila LIVE su TMW

23.15 - Iniziata la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Rispetto all'anno scorso stessi gol fatti, ma 8 in meno subiti, con 3 punti in più: cosa manca? - "Non cadremo nella presunzione, stiamo giocando molto bene, stasera era una gara da prendere nel modo giusto. In questo week end le squadre forti hanno sofferto le coppe, oggi i ragazzi sono stati concentrati, siamo in testa ma ora conta poco, conta la crescita. Avanti così"

E' soddisfatto di Calhanoglu? - "Lo abbiamo voluto con tutte le nostre forze, ha quantità e qualità, ha trovato una squadra che lo accolto bene e sta andando molto forte"

Su cosa ha lavorato con Dumfries? Sembra molto migliorato nella fase difensiva... - "Va sopra anche al dolore, lo nasconde se necessario. A Madrid ha fatto un ottimo primo tempo, ma non era al meglio. Va gestito perché non abbiamo Darmian da un mese, ma Denzel sta crescendo molto"

Che momento sta vivendo Alexis? - "Alexis è stato bravissimo, è un grande professionista, morde il freno e vuole sempre dimostrare di voler più spazio. Ha giocato per la squadra e sono molto soddisfatto di lui, non lo conosciamo oggi. Può sempre farti vincere"

23.20 - Terminata la conferenza stampa di Simone Inzaghi