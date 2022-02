live Inter, Inzaghi: "Lautaro? Nessun problema. Le aspettative si sono alzate"

13.15 - L'Inter che tra Serie A e Champions League arriva da due sconfitte di fila (3 nelle ultime 5 con il solo successo sulla Roma in Coppa Italia), vuole rimettersi in carreggiata a partire dalla sfida di Marassi contro il Genoa. Tra poco il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi, presenterà la partita in conferenza stampa. Seguila LIVE su TMW

13.30 - Iniziata la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Buongiorno mister, c'è un'occasione importante per ripartire: che tipo di gara si aspetta? - "Troviamo un avversario in salute che nelle ultime 4 gare ha pareggiato, ma giocando un ottimo e intenso calcio. Lottano per la salvezza, sarà una gara delicata".

Può essere la partita giusta per Lautaro Martinez? - "Si è detto tanto in questi ultimi giorni, siamo il miglior attacco in Serie A e non esiste il problema attaccanti. Sale la preoccupazione quando non riusciamo a creare, ma anche contro il Sassuolo abbiamo tirato in porta 20 volte, con 7-8 occasioni limpide. Torneremo presto a segnare"

Se scorsa estate le avessero detto di essere qui, a questo punto, con la Supercoppa vinta, cosa avrebbe risposto? - "Mi hanno chiesto di mantenere una posizione Champions, andare agli ottavi in Europa e di vincere una Supercoppa che mancava. I ragazzi sono stati straordinari, ma adesso serve equilibrio, i tifosi sono stati meravigliosi domenica con i loro messaggi ad Appiano. In estate si parlava di allarmismi, dopo un ko ora si è parlato tanto. Con i ragazzi in questi giorni abbiamo analizzato dove sicuramente potevamo fare meglio"

Quanto è importante il rinnovo di Brozovic? - "Sappiamo quanto è importante, così come quelli di Barella e Lautaro, mi auguro anche quelli di Perisic e Handanovic. Sono sempre sul pezzo e lavorano h24 per far si che l'Inter sia sempre più forte e competitiva"

C'è anche un problema difensivo rispetto alla prima parte dell'anno: perché? - "Perché nella parte centrale di campionato eravamo probabilmente più freschi mentalmente e meno vulnerabili. In questo momento possiamo attaccare e difendere meglio. Nelle ultime partite non siamo riusciti a segnare, inusuale per noi. Stiamo lavorando per migliorare"

Momento decisivo di stagione: crede che gli avversari saranno Milan e Napoli? Chi teme di più? - "Siamo in un momento non ancora decisivo, cercheremo di affrontare questo mese nel migliore dei modi. E' tutto aperto anche per Juventus e Atalanta che con un filotto si avvicinerebbero tutte. Devo avere la fortuna e la bravura di recuperare anche tutti i giocatori"

Da adesso in poi quanto sarà importante avere il supporto dei tifosi vista la politica dei prezzi? - "Importantissimo, ci incitano sempre fino alla fine. Penso siano contenti di ciò che stiamo facendo dall'8 di luglio in mezzo a tante incognite. Il lavoro dei ragazzi ha alzato le nostre aspettative, dovremo essere bravi a mantenere questo livello"

Come sta Gosens? - "Ha fatto il primo allenamento completo ieri, ci sono ottime sensazioni, è fuori da fine settembre. Per noi è molto molto importante e ci crediamo fortemente. Ci parlerò e prenderemo una decisione, serve un po' di pazienza. Stiamo aspettando anche Correa per il derby"

Perisic può tornare a fare l'attaccante? - "Sta facendo una grandissima stagione, qualità e quantità. A Firenze ha fatto la punta, contro la Lazio ha fatto una grande partita. Da qui a breve direi che resterà nella sua posizione"

Come sta lavorando Caicedo? - "Ha avuto un problema, un rallentamento appena arrivato. Ora da una settimana lavora molto bene, non ho potuto metterlo contro il Sassuolo per come è andata la gara. Me lo tengo stretto, è una risorsa importante per noi"

13.43 - Terminata la conferenza stampa di Simone Inzaghi