live Inter, Inzaghi: "Spezia più bravo, c'è tanta delusione. 27 tiri e solo un gol..."

22.55 - Clamoroso ko per l'Inter, che cade al Picco contro lo Spezia a pochi giorni dall'impegno in Champions League contro il Porto. Tra pochi minuti, dalla pancia dello stadio spezzino, il tecnico del nerazzurri Simone Inzaghi interverrà in conferenza stampa, per analizzare la prestazione dei suoi. Segui le sue parole grazie alla diretta scritta di TMW!

Una partita decisa sugli episodi.

"Sapevamo la difficoltà della partita, siamo molto dispiaciuti per il risultato. Per tutto quanto creato il risultato doveva essere diverso, non dovevamo chiudere 0-0 il primo tempo, mettere più cinismo e cattiveria. Le partite sono sempre molto attaccate agli episodi e lo Spezia è stato più bravo. La sconfitta fa male, ma abbiamo l'obbligo di rialzarci perché martedì c'è una partita importante".

Come mai tanti ko con le piccole?

"Il nostro cammino lontano da San Siro non è da squadra come l'Inter. In casa abbiamo un'ottima media, in trasferta lo scorso anno facevamo altri punteggi. C'è tanta delusione per il risultato, per la prestazione i ragazzi hanno dato tutto. Dobbiamo andare avanti, è giusto che ci sia tanta delusione in tutte le componenti".

È mancata cattiveria?

"La cattiveria ha fatto la differenza. Abbiamo fatto 27 tiri e un gol su rigore. Loro due gol con due tiri".

Avete fatto grandi risultati quest'anno, ma anche questi ko.

"Stasera la prestazione è stata diversa da Bologna, i ragazzi ed io ci prendiamo le responsabilità. Mi sta bene la delusione in tutte le componenti Inter, alla fine abbiamo salutato i tifosi che non erano contenti. Ma il calcio è così, avete visto la partita, ora ci vuole la reazione e ferocia che potrà farci fare una grande partita martedì".

