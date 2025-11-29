King Cup, avanza l'Al Hilal di Inzaghi: 4-1 all'Al Fateh, obiettivo semifinale raggiunto

Vittoria senza troppa fatica per l'Al Ahli di Simone Inzaghi. Nella sfida valida per i quarti di finale della King Cup (la Coppa nazionale dell'Arabia Saudita), la squadra di Riyadh ha battuto 4-1 l'Al Fateh, qualificandosi dunque per le semifinali. Un obiettivo raggiunto ieri anche da Al Ahli e Al Kholood, che hanno battuto rispettivamente Al Qadsiah (ai calci di rigore, 3-3 dopo i tempi regolamentari) e Al Khaleej (4-3), al termine di due partite davvero spettacolari.

Le reti sono state siglate da Malcom, Neves, Tambakti (primo tempo) e Marco Leonardo (ripresa). Inutile il gol della bandiera degli ospiti firmato da Vargas al 92'. All'appello ora manca solo la sfida tra Al Ittihad e Al Shabab, che chiuderà il quadro.