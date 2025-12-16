Inter, a Riad occasione per rivedere Inzaghi? L'ex tecnico potrebbe far visita ai nerazzurri

Simone Inzaghi ha lasciato l'Inter al termine della scorsa stagione, lasciando il club dopo la finale di Champions League persa 5-0 a Monaco contro il PSG. Dopo è andato a lavorare in Arabia Saudita e la sua strada non si è più incrociata con quella dei nerazzurri, che nel frattempo stanno per andare a giocarsi la Supercoppa Italiana a Riad, ovvero proprio dove lavora il tecnico piacentino.

L'Al Hilal ha concluso da poco il ritiro negli Emirati Arabi Uniti e venerdì giocherà contro il NEOM un'amichevole nel suo centro sportivo. Possibile che l'allenatore italiano faccia visita alla sua vecchia società e ai suoi ex calciatori, che avrà sicuramente tanta voglia di riabbracciare dopo le tanti voci sul suo addio e i tempi con cui è avvenuta la separazione.

Con l'Inter è riuscito a conquistare uno Scudetto, 2 Coppa Italia e 3 Supercoppa Italiana. Il rammarico resta per le due finali di Champions League perse: la prima a Istanbul 1-0 contro il Manchester City, la seconda a Monaco 5-0 contro il PSG. Negli occhi di tutti restano comunque serate iconiche come i derby in semifinale o la rimonta epica contro il Barcellona a San Siro, con il gol di Acerbi a tempo ormai praticamente scaduto.