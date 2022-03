LIVE TMW - Inzaghi: "Giocato 180' alla pari col Liverpool. Il rammarico è per San Siro"

live Inzaghi: "Giocato 180' alla pari col Liverpool. Il rammarico è per San Siro"

Ad un passo dall’impresa. L’Inter esce dalla Champions League nonostante il successo di Anfield, decisiva la vittoria per 2-0 del Liverpool a San Siro all’andata. In conferenza stampa, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi commenta il match di questa sera. Segui su TMW tutte le su dichiarazioni.

Ore 23.30, inizia la conferenza stampa

Quanto rammarico resta?

"La squadra ha fatto un'ottima gara, c'è rammarico per San Siro. La squadra nel doppio confronto se l'è giocata ad armi pari, contro una squadra come il Liverpool. C'è rammarico, quando sembrava avessero risentito del gol subito c'è stato il rosso a Sanchez".

Come valuta il percorso Champions dell'Inter?

"Ce la siamo giocata ad armi pari, a San Siro abbiamo fatto una grande gara ma poi abbiamo preso gol su palla inattiva o casuale. Stasera siamo stati bene in campo, soffrendo il giusto. Poi nel nostro momento migliore c'è stata l'espulsione. E' stato fatto un grandissimo percorso, resta l'amaro in bocca soprattutto per il risultato di San Siro".

Cosa lascia questa prestazione in termini di autostima?

"Lascia tanto. Ora vediamo come stanno i due acciaccati, resta il rammarico per l'espulsione perché avevamo in mano la gara in quel momento".

Quanto brucia uscire così?

"Siamo stati bravi stasera, su un campo difficilissimo e contro una squadra fortissima. I ragazzi se la sono giocata alla pari, non ho ancora rivisto l'episodio ma conta relativamente oramai"

Ore 23.35, termina la conferenza stampa