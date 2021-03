live Italia, Mancini: "Immobile ha fatto benissimo. Faremo cambi per domenica"

22.35 - Fra poco Roberto Mancini sarà in conferenza stampa dopo la sfida vinta contro l'Irlanda del Nord, allo stadio Tardini di Parma.

Prende la parola il tecnico della Nazionale. "Noi abbiamo giocato nel gruppo di Nations League contro Olanda, Polonia, facendo molto bene. Poi vedremo chi affronteremo agli Europei. Credo che quando si giocano partite e due squadre che giocano per vincere vengono fuori di più le qualità".

Sulla costruzione dal basso. "Ci sono dei momenti in cui puoi farla, oggi no. Ci sono situazioni dove è giusto farlo, nelle due occasioni che abbiamo rischiato non si doveva fare, c'era davvero poco spazio. Stavamo facendo riaprire la partita, dobbiamo fare attenzione, se si deve si allontana la palla, non succede nulla".

Sulla prova di stasera.. "Ho visto risultati anche delle altre Nazionali, hanno avuto difficoltà. È normale dopo cinque mesi, non è scontato che si rinizi come prima. Nel secondo tempo siamo entrati un po' troppo rilassati, abbiamo smesso. Li abbiamo lasciati giocare, abbiamo sbagliato due volte in costruzione. Ma è stata un'ottima prova.

Su Berardi. "Stava andando bene, ha fatto gol".

Su Immobile. "Ha fatto benissimo, avrebbe potuto farne altri due almeno, ha avuto diverse occasioni, ha lottato. Non era semplice perché fisicamente erano molto possenti".

Sulla formazione di domenica. "Qualcosa cambieremo, abbiamo bisogno di giocatori freschi. Non dovrebbe cambiare nulla, pure scegliendo cinque calciatori differenti".

Sulle differenze rispetto a cinque mesi fa. "Forse è vero, siamo un po' tutti stanchi di giocare senza spettatori. Come ho detto ieri il pubblico ti dà quell'adrenalina di cui hai bisogno. Ti fa rendere di più quando sei stanco, è fondamentale avere pubblico. Si inizia a sentire".

Sull'assenza di Jorginho e i sostituti possibili. "È un giocatore diverso, nasce play, ma Locatelli ha fatto quello che doveva fare. Poi abbiamo provato Pessina, è molto intelligente, può fare qualsiasi ruolo. Per la prossima abbiamo Sensi, Ricci... Vediamo e valutiamo".

Immobile sarà un tormentone con Belotti? "All'Europeo conterà la condizione fisica, loro sono contenti di giocarne uno per uno (sorride, ndr). Arriveremo da una stagione faticosissima, non ci saranno che due settimane. Ora è difficile".

Fine della conferenza stampa.